Boa notícia para os alérgicos: baixa concentrações de pólenes na próxima semana

Pólenes estarão em níveis baixos em Vila Real, Porto, Coimbra, Castelo Branco, Lisboa, Évora e Portimão e Ponta Delgada.

16:01

As concentrações de pólenes vão estar com níveis baixos em várias zonas de Portugal continental, Madeira e nos Açores, segundo o boletim polínico divulgado esta quinta-feira para a semana de 05 a 11 de abril.



De acordo com as previsões da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, os pólenes estarão em níveis baixos em Vila Real, Porto, Coimbra, Castelo Branco, Lisboa, Évora e Portimão e Ponta Delgada.



Nestas zonas predominam os pólenes de árvores como plátano, carvalho, cipreste, pinheiro e azinheira e de ervas como urtiga, azeda, parietária, erva urtiga e gramíneas.



No Funchal e em Ponta Delgada, as concentrações de pólenes estarão baixas na mesma semana.