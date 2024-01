"Boa para guardar livros ou 75 800 euros?": Publicidade da IKEA faz referência a dinheiro escondido por Vítor Escária

Em vários mupis espalhados pelo País é possível ver uma estante, local onde Escária terá guardado parte do dinheiro, acompanhada pelo seguinte texto: "Boa para guardar livros ou 75 800 euros?".





O mote para a mais recente campanha da IKEA são os milhares de euros encontrados pela Polícia Judiciária, em novembro, durante as buscas ao escritório de Vítor Escária, na altura chefe de gabinete do primeiro-ministro.Em vários mupis espalhados pelo País é possível ver uma estante, local onde Escária terá guardado parte do dinheiro, acompanhada pelo seguinte texto: "Boa para guardar livros ou 75 800 euros?".

"A IKEA faz parte do dia-a-dia dos portugueses há 20 anos, e gostamos de desenvolver campanhas que reflitam a sua vida real (..) Esse foi o ponto de partida deste, e de outros mupis que temos tido a circular pelas cidades nas próximas semanas, sem qualquer intenção ou propósito de contribuir, seja de que forma for, para o debate partidário e para o atual contexto pré-eleitoral que se vive no País", lê-se na nota da multinacional sueca a que o CM teve acesso.

"Olhamos para as nossas campanhas, e para nós próprios, com sentido de humor, e muitas vezes como forma de aliviar a tensão de um mundo com os nervos cada vez mais à flor da pele.", afirmou a IKEA.

A publicidade tornou-se viral e tem motivado várias partilhas nas redes sociais, muitas a apontar para o 'timming' escolhido uma vez que as eleições legislativas antecipadas estão agendadas para o dia 10 de março.





Publicidade da IKEA alerta para versatilidade das suas estantes… pic.twitter.com/B3k1epIjRL — Edgar Silva (@pedrasbrancas) January 24, 2024





O pessoal do marketing do IKEA não vota PS. pic.twitter.com/YoL0gEwK5D — Gonçalo Levy Cordeiro (@glevycordeiro) January 24, 2024





Não é fake! O IKEA já ganhou. pic.twitter.com/iZqhx6GOxb — Fernando Figueiredo (@FFigueiredoCor) January 24, 2024