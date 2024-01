Bobi mantém título de cão mais velho do Mundo até decisão final do Guinness

O Livro dos Recordes do Guinness clarificou o processo de atribuição do título de cão mais velho do Mundo ao rafeiro português Bobi, que terá vivido 31 anos. O dono do cão, Leonel Costa, contactou o Guinness para esclarecer as dúvidas. Em resposta, num email a que o CM teve acesso, Madalyn Bielfeld, do Guinness, diz que decorre um processo de avaliação e que apenas "suspendeu temporariamente as candidaturas" a recordes, pelo que não retirou o título de recordista a Bobi. "Nada foi por acaso e tudo teve um único propósito que se chama ‘negócios das alimentações processadas para animais’", afirma Leonel Costa.