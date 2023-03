Bola de fogo observada a atravessar o céu em Portugal e na Galiza

Uma bola de fogo foi avistada esta noite no céu sobre Portugal e na Galiza, em Espanha, adiantou à agência Lusa o responsável do projeto SMART, do Instituto de Astrofísica da Andaluzia (IAA-CSIC).

O investigador principal do projeto SMART, José María Madiedo, explicou que o evento ocorreu pelas 22h08 em Espanha (21h08 em Lisboa).

De acordo com testemunhas na Galiza, a bola de fogo foi avistada durante três segundos, com cor verde intensa e fragmentou-se, adiantou também.



A página na rede social Facebook 'Meteo Trás os Montes -- Portugal' divulgou esta terça-feira à noite relatos da bola de fogo avistada sobretudo no norte de Portugal, mas em outros locais do país.





José María Madiedo referiu que a trajetória e a velocidade ainda não foram calculadas e que esperava por dados de outros observatórios.A entrada de um meteorito na atmosfera terrestre resulta naquele fenómeno.A rocha vinda do espaço, ao colidir com a atmosfera a uma velocidade enorme, ficou incandescente, gerando assim uma bola de fogo."Pelo comportamento da rocha, o mais provável é que esta procedeu de um asteroide e não de um cometa", destacou ainda à Lusa.De acordo as primeiras informações, ainda sem confirmação, a rocha terá sobrevoado o norte de Portugal ou talvez o Atlântico junto à costa de Portugal e Galiza, frisou.Os detetores do projeto SMART operam no âmbito da Rede Meteorológica e de Observação da Terra do Sudoeste da Europa (SWEMN), que visa monitorizar continuamente o céu, com o intuito de registar e estudar o impacto na atmosfera terrestre de rochas de diferentes objetos do Sistema Solar.