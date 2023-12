Bolo-rei gigante de 60 metros distribuído pela população em Vila Real de Santo António

Um bolo-rei gigante, com 60 metros de comprimento e 250 quilos de peso, foi este domingo oferecido à população na Rua Teófilo Braga, em Vila Real de Santo António.A iniciativa realiza-se pelo segundo ano consecutivo, pelas mãos de oito pasteleiros, liderados pelo chef Filipe Martins, que ao longo de três dias confecionaram o bolo-rei. "As pessoas aderiram e gostaram. É importante para dinamizar a nossa cidade", referiu aoum popular. A iniciativa contou com animação musical a cargo da Banda Filarmónica da Associação Cultural de Vila Real de Santo António.