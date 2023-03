Bolsa de Turismo de Lisboa prevê "ano bastante otimista" no setor após visita de 63 mil pessoas

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que decorreu na capital entre 01 e 05 de março, contou com 63 mil visitantes à mostra com 75 destinos internacionais, anunciou esta quarta-feira a organização, antecipando um "ano bastante otimista" no setor.

Em comunicado hoje divulgado, a organização da BTL faz um "balanço bastante positivo" desta que foi a 33.ª edição, que contou com mais de 63 mil visitantes, um aumento de 38% no total e que se divide pelo crescimento de 26% nos profissionais e 59,5% no público.

Ao todo, 1400 expositores ocuparam a BTL para a promoção de 75 destinos internacionais, "o maior número de sempre", de acordo com a organização.