"Bom indicador": Mais de metade das camas dos cuidados intensivos estão ocupadas

Os doentes de Covid-19 ocupavam, esta terça-feira, 172 camas das 623 existentes nas unidades de Cuidados Intensivos, do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Outras 162 estavam ocupadas por pacientes com outras doenças. No conjunto eram 334 as camas ocupadas, representando 54% do total. As restantes 289 camas estavam vagas."Um bom indicador", referiu o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, e que permite "preparar com alguma tranquilidade" os cuidados intensivos, perante um eventual aumento dos doentes em resultado do levantamento de medidas referentes ao confinamento."Temos aqui um espaço de algum conforto, não só para acolhermos aquilo que é matéria Covid neste momento, como prepararmos também toda a nossa atividade em cuidados intensivos em conjunto com a ‘task force’ que estuda este processo", afirmou.Lacerda Sales recordou que os serviços de saúde contam com "250 intensivistas" e ainda pneumologistas, anestesistas e internistas que estão a trabalhar nos Cuidados Intensivos. O governante e o subdiretor-geral da Saúde, Diogo Cruz, apelaram novamente à vacinação das crianças. "Inicia-se um processo de recuperação da confiança das pessoas no SNS.Apelamos aos pais que não descurem a vacinação dos filhos e aos doentes crónicos que não deixem de procurar os cuidados médicos", reafirmou António Sales.Há "quase 50 empresas" portuguesas que se "adaptaram" e estão a fornecer equipamentos de proteção individual, como máscaras, referiu o secretário de Estado da Saúde, António Sales, que apelou a que "ainda mais empresas" aumentem a resposta ao mercado.

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus

- Siga ao minuto as últimas sobre a doença

- Mapa da situação em Portugal e no Mundo: veja a evolução da pandemia

- Conselhos sobre o coronavírus no explicador

- Conheça os mitos que deve ignorar sobre a doença



Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24