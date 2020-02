Bom tempo atrai milhares às ruas para 'brincar' ao Carnaval

Milhares de foliões e outras tantas figuras típicas de Carnaval - dos cabeçudos, às matrafonas - saem este domingo às ruas, um pouco por todo o País, no dia em que se aposta tudo com a saída dos principais corsos.Este ano, o Entrudo é brindado pelo bom tempo, com Sol em todo o território nacional, e com os termómetros a registarem temperaturas acima dos 20 graus de norte a sul do País. Previsões meteorológicas que se vão manter, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, durante toda a época carnavalesca, até ao final do dia de terça-feira.A folia carnavalesca vive-se um pouco por todo o Mundo. No Brasil, depois de várias semanas com milhões de pessoas nas ruas, na chamada pré-folia, o Carnaval oficial explodiu na sexta-feira, com um verdadeiro espetáculo de beleza, não só de famosas, mas também de anónimas seminuas.As mulheres exaltaram as origens negras de uma parte da população, a religiosidade da maioria, misturando muita crítica social e política.Em São Paulo, os desfiles das escolas de samba levaram para a avenida Paulista o tema da vida de Jesus Cristo. Recriaram um gigantesco presépio, com a crucificação incluída. Já no Rio de Janeiro, a chuva torrencial não afastou ninguém do tradicional Cordão do Bola Preta: mais de 600 mil foliões participaram no desfile.O evento ficou ainda marcado pela crítica ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, cuja figura aparecia vestida de palhaço. Fora dos sambódromos, as multidões, os chamados ‘blocos carnavalescos’, ocuparam ruas de outras cidades brasileiras como Recife e Olinda.O Entrudo arrancou, em Almodôvar, ontem à noite, com um Baile de Carnaval no Salão dos Bombeiros Voluntários. A festa prossegue até 3.ª feira.Foliões de Nelas desfilam hojeDe sexta a terça-feira, não há dia sem festa em Nelas. Depois dos bailes, seguem-se os corsos, agendados para este domingo e terça-feira.Os caretos de Podence, Macedo de Cavaleiros, saíram à rua ontem à noite. Repetem o ritual durante a tarde deste domingo e na terça-feiraA Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública realizam, desde sexta-feira até à meia-noite de terça-feira, a Operação Carnaval.Na prática, haverá maior patrulhamento e fiscalização, com o objetivo de combater a sinistralidade rodoviária, regular o trânsito e garantir o apoio aos utentes das vias, proporcionando-lhes uma deslocação em segurança.