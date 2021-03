Bom tempo convida portugueses a saírem à rua

O bom tempo convidou este sábado muitos portugueses a saírem à rua. Na grande maioria dos casos, as regras foram cumpridas: o distanciamento social foi garantido, assim como o uso de máscara na rua. As autoridades estiveram de norte a sul do País, em sítios estratégicos, a fiscalizar. A circulação entre concelhos, que está proibida, foi um dos alvos.Entre janeiro e este mês, período em que o País está em estado de emergência, a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana já encerraram pelo menos 100 festas ilegais. Um dos convívios detetados pelas forças de segurança foi um casamento com 146 pessoas.