Sol brilha em todo o país esta terça-feira

Máximas vão chegar até aos 25 graus em Braga e Santarém.

Esta terça-feira o sol vai brilhar em praticamente todo o território embora com algumas nuvens. As temperaturas máximas vão chegar até aos 25 graus em Braga e Santarém.



Em Lisboa, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, com os termómetros a variarem entre os 9 e os 21 graus, enquanto que no Porto as temperaturas variam entre os 11 graus de mínima e 24 de máxima.



O distrito mais frio esta terça-feira vai ser Bragança, temperaturas variam entre os 3 e os 21 graus.