Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Calor regressa esta semana

Pode começar a tirar os fatos de banho da gaveta. Temperaturas convidam a banhos no mar.

15:15

Pode começar a tirar os fatos de banho e os protetores solares da gaveta: o bom tempo está a chegar e parece vir para ficar. Esta semana, os termómetros podem chegar até aos 30º nalgumas regiões do país e a chuva "já era" em praticamente toda a região continental e arquipélagos da Madeira e dos Açores.



Em Lisboa, as nuvens vão começar a dar algumas tréguas e esperam-se dias de primavera ao longo da semana, com uma média de 25º de máxima, de acordo com as previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA). O sol vai chegar em pleno no final da semana, espreitando até lá com timidez por entre algumas nuvens.



Já os algarvios e os turistas ansiosos pela praia podem respirar de alívio. Amanhã, o distrito de Faro regista 27º de máxima e ao longo da semana espera-se que subam até aos 31º. Outra boa notícia é a chegada (ainda que um pouco a medo) das tão desejadas 'noites de verão'. Na região mais a sul do país, as temperaturas mínimas vão subir, chegando até aos 18º.



Na região do Norte e Grande Porto os guarda-chuvas ainda o vão acompanhar até pelo menos terça-feira. A nebulosidade vai teimar em escurecer os dias e o sol só vai aparecer na sexta-feira. Ainda assim, registam-se temperaturas amenas, com uma máxima de 23º no domingo. Prevê-se um cenário idêntico para a região centro do país. Os guarda-chuvas só vão poder ser postos de lado na quarta-feira e só no domingo é que os termómetros vão bater nos 30º em algumas regiões.



Já os madeirenses podem contar com uma estabilização do estado de tempo e com uma subida das temperaturas em todo o arquipélago a rondar os 25º. Nos Açores, as notícias também são animadoras. Em São Miguel, as temperaturas mínimas e máximas não muito distantes não trazem o frio e os dias com temperaturas primaveris vão convidar a banhos no mar.