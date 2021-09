Bombeira dá à luz em ambulância em Carregal do Sal

Marta Sillen, 28 anos, bombeira do quadro de reserva da corporação de Carregal do Sal, deu esta segunda-feira à luz uma menina, dentro da ambulância, durante o trajeto para o Hospital de Viseu. O parto aconteceu em pleno IP3 e contou com um contributo muito especial. A avó Isabel Sillen, que integrava a tripulação da ambulância, ajudou no trabalho de parto e foi por isso a primeira familiar a ver a criança.





“A Marta estava em casa quando começaram as contrações. A ambulância estava a fazer o transporte para a unidade de saúde quando, na zona de Tondela, nasceu a pequena Matilde”, contou ao CM o comandante dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal, Filipe Lopes. O parto aconteceu pelas 03h20. “A avó integrava a tripulação e deu o seu contributo no parto, assim como os elementos da SIV de Tondela”, complementou. Mãe e filha estão bem de saúde e têm já uma emocionante história para contar.