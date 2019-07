Bombeira pedida em casamento durante aniversário de corporação no Barreiro

Uma bombeira foi surpreendida pelo companheiro ao ser pedida em casamento durante o seu juramento, no decorrer da

cerimónia dos 125 anos dos Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste, no Barreiro, este domingo.



Edgar Guerreiro ajoelhou-se perante a companheira Maria durante a parada, que contou com a presença do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

O momento foi registado em fotografia e mereceu o aplauso de todos os presentes.