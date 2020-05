Bombeiro ferido durante transporte de migrantes infetados por coronavírus para hostel em Lisboa

Pelo menos um bombeiro ficou ferido, esta quinta-feira, quando procedia ao transporte e à transferência de um grupo de 10 migrantes refugiados que se encontram infetados por coronavírus, da Mesquista de Lisboa para um prédio habitacional no centro da capital onde funciona um hostel.Os moradores do prédio estão indignados com a situação e garantem não terem sido notificados da transferência dos migrantes para o local.Ao que oapurou, o prédio é maioritariamente constituído por habitações particulares onde residem famílias, entre as quais se encontram idosos e outras pessoas pertencentes a grupos de risco.