Bombeiro que espancou cão com barra de ferro despediu-se e já não faz parte da corporação de Vila Nova da Barquinha

O bombeiro de Vila Nova da Barquinha, identificado pela GNR por maus-tratos a um cão após a divulgação de um vídeo pelo grupo de Intervenção e Resgate Animal (IRA), que mostra o animal a ser espancado pelo dono com uma barra de ferro , despediu-se e já não exerce funções na corporação.O comandante dos Bombeiros de Vila Nova da Barquinha fez saber, através de um comunicado, que desconhecia a situação e que soube da mesma através das redes sociais. "O comandante e respetivos operacioanis deste corpo de bombeiros não se reveem nas atitudes e atos praticados pelo elemento em causa, lamentando o sucedido e repudiando os mesmos", pode ler-se no comunicado.O bombeiro voluntário, dentificado por maus-tratos a um cão, "solicitou, de forma voluntária, a exonoração do seu cargo e função" pelo que já não exerce mais funções na coorporação de Bombeiros de Vila Nova da Barquinha.