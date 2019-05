Bombeiros ajudam bebé a nascer em casa em Lamego

Elementos da corporação fizeram o seu primeiro parto.

Por Patrícia Moura Pinto | 19:22

A chamada para assistir uma grávida que se encontrava em casa em trabalho de parto, no lote 20 na Quinta de Santo António, chegou ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Lamego às 19h36 desta segunda-feira. Adriana nasceu em casa, uma experiência inesquecível para os dois bombeiros da corporação que realizaram o seu primeiro parto.

"Quando chegámos ao local, a senhora já se encontrava em trabalho de parto e não nos foi possível transportá-la para a ambulância. Procedemos à religação do parto no interior da habitação e apesar de ter sido a minha primeira experiência foi um momento inesquecível, principalmente quando a bebé começou a chorar", refere o jovem bombeiro António Paiva.

O colega de equipa partilha da mesma opinião e apesar de já ter uma carreira mais longa como ‘soldado da paz’ foi também a primeira vez que ajudou um bebé a nascer.



"Foi um momento fantástico, quando chegámos ao quartel todos nos deram os parabéns e felizmente tudo correu bem", explica ao CM Jacinto Machado, de 54 anos.

A alegria espalhou-se entre todos os elementos da corporação e no facebook pode ler-se a seguinte mensagem: "É isto que nos enche de orgulho, a felicidade dos nossos operacionais espelhada no sorriso do rosto da Mãe".

Para o Comandante da corporação, Nuno Carvalho, "estes são momentos de muita alegria e nós fazemos questão que os operacionais tenham formação nesta área para que estas situações tenham desfechos felizes como o desta segunda-feira e até a própria mãe disse que nós já somos "os padrinhos de coração da Adriana".

Quando a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Vila Real chegou ao local, já a bebé tinha nascido. Mãe e filha foram transportadas para o hospital de Vila Real e estão bem de saúde.

''Agradeço do fundo do coração aos dois parteiros desse dia, foram sem dúvida dois heróis, n há nada que pague o vosso empenho. Serão os padrinhos de coração da Adriana...", pode ler-se na publicação partilhada nas redes sociais dos Bombeiros de Lamego.





A mãe da menina também não quis deixar de agradecer à corporação: