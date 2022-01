Bombeiros cantam parabéns a jovem de 18 anos isolada na Maia. Veja o vídeo

Os Bombeiros de Moreira da Maia deslocaram-se, na terça-feira, à casa de uma jovem que completava 18 anos e estava em isolamento, quatro dias após ter testado positivo para a Covid-19. Vários operacionais cantaram os parabéns e o momento ficou registado em vídeo.

Ao que o CM conseguiu apurar, a irmã da jovem contactou a corporação, à tarde, e pediu a surpresa para Filipa Daniela. Os Bombeiros de Moreira da Maia acederam ao pedido e, à noite, dirigiram-se à urbanização de Meilão, em Águas Santas. Com sinais luminosos ligados, usaram o sistema de rádio para difundir a música 'Parabéns (Hoje é o teu dia)', que ficou conhecida através do programa 'Batatoon'.

O vídeo do momento foi divulgado pelas redes sociais. "Este miminho faz a diferença na história marcante dos 18 anos de vida desta jovem. Família toda em isolamento, devido à fase que todos passámos. Os Bombeiros de Moreira da Maia em particular e todos os outros do nosso país, que tanto fazem por cada um de nós, merecem um enorme obrigado", lê-se no grupo 'Somos Maia'.