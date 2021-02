Bombeiros começaram a ser vacinados contra Covid-19 no litoral alentejano

Os bombeiros do litoral alentejano começaram esta terça-feira a ser vacinados contra a Covid-19, com a primeira dose administrada a cerca de 160 operacionais, afirmou João Ludovico, presidente da Federação dos Bombeiros do distrito de Setúbal.

O processo de vacinação, decorre esta terça e quarta-feira no Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, e engloba operacionais das corporações de Odemira, Vila Nova de Milfontes, Cercal do Alentejo, Alvalade, Sines, Santo André, Santiago do Cacém, Grândola, Alcácer do Sal e Torrão.

Em declarações ao CM, João Ludovico, presidente da federação que representa os bombeiros, afirmou que "nesta primeira fase da vacinação, apenas, metade do dispositivo será inoculado com a primeira dose da vacina da Astrazeneca".

O dirigente reconhece que é "um número insuficiente" de bombeiros abrangidos nesta primeira fase da vacinação, embora considere tratar-se de "um sinal positivo" e que a segunda fase para os outros 50% em falta chegue o mais breve possível".

João Ludovico lamenta, no entanto, que o início da vacinação aos bombeiros se tenha arrastado no tempo quando são "estes profissionais que dão resposta a 95% do socorro às populações".