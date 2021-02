Arrancou esta segunda-feira, com críticas dos dos Bombeiros Voluntários de Mirandela, o processo de vacinação dos soldados da paz. “É uma vacina desejada; porém, gostávamos que tivesse chegado mais cedo, uma vez que o processo arrancou há 45 dias e só agora, em meados de fevereiro, é que a vacina chega aos bombeiros”, apontou o comandante Luís Carlos Soares. Ontem foram vacinados 21 elementos do corpo ativo. Espera-se que até ao final da semana sejam vacinados mais 20.Recorde-se que, em janeiro, a corporação foi surpreendida com um surto, que infetou oito soldados da paz. Já na altura o comandante se mostrou muito crítico em relação ao facto de os bombeiros não estarem incluídos na primeira fase da vacinação, uma vez que transportam doentes.