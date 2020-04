Bombeiros da Agualva homenageados em cerimónia

Um grupo de residentes na freguesia de Rio de Mouro, Sintra, organiza, pelas 21h00 deste sábado, uma cerimónia de homenagem ao corpo de bombeiros da Agualva, responsável pelo socorro na zona.

O evento vai decorrer em Fitares, e contará com a presença do presidente da Junta de Freguesia de Rio de Mouro, Bruno Parreira, e do comandante da corporação homenageada, Francisco Rosado.

O grupo de residentes responsável pela homenagem, quer mostrar gratidão pela forma como o corpo de bombeiros tem combatido a pandemia de Covid-19 em toda a freguesia, transportando vários doentes para tratamento.