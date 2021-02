Bombeiros de Baltar assinalam aniversário com nova ambulância

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baltar assinala, esta quarta-feira, 93 anos de existência. Ao contrário do que acontece todos os anos, devido à pandemia, este ano a data não será assinalada com pompa e circunstância. "É um aniversário de silêncio e meditação", escreve a associação na sua página de Facebook, dando conta que para assinalar a data, foi colocada ao serviço da comunidade uma nova ambulância de socorro."Apesar do momento grave que atravessamos e das limitações e obrigações que temos de respeitar para que a vida regresse à normalidade tão rápido quanto possível, não podemos ficar indiferentes à passagem de data tão significativa para a instituição e simbolicamente colocamos hoje ao serviço da comunidade uma nova Ambulância de Socorro", diz a associação.Na longa mensagem colocada na rede social, a associação humanitária reconhece ainda o trabalho dos bombeiros "que abnegadamente e correndo os riscos decorrentes de uma atividade que se encontra na primeira linha do socorro, continuam incansáveis no desempenho da sua nobre missão, com coragem, dedicação, competência e profissionalismo".