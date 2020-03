Os bombeiros de Camarate transportaram esta tarde de sexta-feira três funcionários da União de Freguesias de Camarate e Apelação, no concelho de Loures, que se encontravam de quarentena nas instalações desta autarquia há mais de 24 horas com suspeitas de infeção pelo Covid-19.

Os três funcionários foram transportados para os respetivos domicílios, por decisão do presidente da União de freguesias, que deu conhecimento ao executivo da câmara de Loures presidido por Bernardino Soares.

Ao que o CM apurou, após o aparecimento de sintomas de Covid-19 nos funcionários autárquicos, os mesmos realizaram uma sucessão de contactos com a Linha Saúde 24, que nunca tiveram resposta.

Assim foi necessário, segundo as autoridades autárquicas do concelho, pedir aos bombeiros de Camarate que usassem os meios próprios para remover as três pessoas das instalações da freguesia, em direção aos respetivos domicílios.