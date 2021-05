Bombeiros de Felgueiras assinalam Dia do Bombeiro com entrega de equipamentos

No dia que assinala o Dia do Bombeiro, os Bombeiros de Felgueiras assinalaram a data com uma cerimónia simbólica, devido às limitações impostas pela pandemia de Covid-19.



O dia ficou marcado pela distribuição de um conjunto de EPI’s personalizados, nomeadamente capacete laterna, rádios e porta rádios, pelos operacionais no ativo.





Os equipamentos foram oferecidos por empresários do concelho, no âmbito da campanha levada a cabo pela corporação "Ajude-nos a ajudar", iniciada em 2019.O dia do bombeiro, em Felgueiras, ficou ainda marcado por um desfile motorizado de todos os veículos da corporação pelas principais ruas da cidade.