Bombeiros de Freixo de Espada à Cinta ajudam bebé a nascer numa ambulância

Isac nasceu esta quarta-feira, às 19h15, numa ambulância, no cruzamento para a aldeia de Bruço, em Mogadouro, com a ajuda dos Bombeiros Voluntários de Freixo de Espada à Cinta e dos elementos da Viatura de Suporte Imediato de Vida do INEM de Mogadouro.





A parturiente, de 32 anos, estava a ser transportada para o hospital de Bragança mas o pequeno Isac não quis esperar as cerca de duas horas que separam a aldeia onde vive a mãe, em Poiares, concelho de Freixo de Espada à Cinta até à cidade de Bragança e capital deste distrito transmontano.





O recém nascido é o quarto filho da mulher de 32 anos e depois do nascimento, ambos foram transportados para o hospital de Bragança, onde se encontram bem de saúde.