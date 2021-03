Bombeiros de Guimarães assinalaram 144 anos de existência

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães assinalou, este domingo, 144 anos de existência com uma cerimónia simbólica. Os festejos ficaram marcados pelo hastear de bandeiras e a colocação de uma coroa de flores no monumento do Bombeiro.



A cerimónia contou com a presença do presidente da autarquia vimaranense, Domingos Bragança, que salientou o trabalho dos operacionais da corporação, destacando o último ano marcado pelo combate à pandemia.





"Os Bombeiros são o braço armado da proteção civil e os vimaranenses têm esse reconhecimento pelo trabalho que fazem em prol das pessoas e proteção de bens.Em ano de pandemia aumentamos ainda mais esse reconhecimento pela dedicação dos nossos Bombeiros", disse o presidente da Câmara. Também o presidente da direção da Associação Humanitária aproveitou a ocasião para homenagear o trabalho dos operacionais."Foi o ano mais intenso desta corporação. Os nossos bombeiros nunca viraram a cara à luta e sempre disseram presente", reforçou João Pedro Castro.O comandante Bento Marques destacou a aquisição de duas novas ambulâncias e agradeceu o apoio da Câmara Municipal e dos vimaranenses na campanha que está em curso para adquirir uma outra ambulância de cuidados intensivos com equipamento para atender doentes críticos.