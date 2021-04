Bombeiros de Lordelo resgatam cão preso nas margens do rio

Os Bombeiros de Lordelo resgataram, esta quinta-feira, um cão que se encontrava em apuros, preso nas margens do Rio Ferreira, em Lordelo, Paredes.



O resgate foi feito com sucesso e contou com a colaboração de elementos da Associação ‘Os Pecaninos" – Associação Protetora dos Animais do Concelho de Paços de Ferreira.





O momento foi partilhado na página de Facebook da Associação Humanitária dos Bombeiros de Lordelo, com a descrição "Juntos somos mais Fortes"."Faça deste mundo um lugar livre, sem gaiolas, armadilhas ou redes, para que possa amar aos pequeninos sem causar-lhes sofrimentos", pode ler-se ainda na publicação.