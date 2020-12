Os Bombeiros de Paços de Ferreira precisam de voluntários e estão a promover uma campanha de recrutamento sob o mote 'Bombeiro. Uma parte de ti!'.

"Alertamos para uma dificuldade que se tem tornado eminente: a falta de voluntariado que, a longo prazo, assegure o compromisso à resposta da emergência", refere a corporação. "Ser bombeiro pode fazer parte da tua vida e estar em perfeita harmonia com ser um excelente profissional, ser pai, ser marido e ainda manter um hobbie", refere.

O ingresso na carreira de bombeiro voluntário é feito na categoria de bombeiro de 3.ª, entre os estagiários (17 a 45 anos) aprovados após um ano de experiência. Os requisitos obrigatórios são a escolaridade mínima obrigatória, boa condição física e psíquica e o gosto pelo trabalho em equipa. As missões vão desde o combate de incêndios ao socorro às populações em diversos cenários (acidentes, desabamentos, naufrágios, etc) e ao transporte de doentes.

As inscrições podem ser feitas no quartel dos Bombeiros de Paços de Ferreira. Os interessados podem obter mais informações através do contacto 255 865 339.