Bombeiros do Cacém ajudam bebé a nascer em casa

Os bombeiros do Cacém ajudaram este domingo uma mãe que entrou em trabalho de parto em casa, no Cacém.O parto foi feito com a ajuda dos bombeiros Ana Assis, Miguel Carvalho e Ivo Teixeira e a bombeira Ana foi mesmo a 'parteira' de serviço uma vez que a VMER estava "indisponível", segundo contou o comandante dos bombeiros de Agualva-Cacém.A mãe, de 33 anos, estava já no final da gestação quando lhe rebentaram as águas em casa cerca das 6h00 deste domingo. Apesar disso, só contactou os bombeiros perto do 12h38. Ana Assis revela que este não foi o seu primeiro parto, mas que foi um desafio porque a mãe estava muito nervosa.Este é o segundo parto de Leida, a mãe da menina, no entanto a rapidez com que tudo aconteceu deixou-a nervosa. Ao, Leida diz que foi um parto "normal" e mostrou-se feliz por ter corrido tudo bem.A menina não quis esperar e às 13h00 nasceu, de boa saúde, com 2,250 kg. A mãe deu-lhe o nome de Camila.Mãe e filha foram transportadas para o Hospital Fernando Fonseca, na Amadora, e estão as duas bem.