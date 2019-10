Bombeiros do Cercal do Alentejo realizam parto em ambulância

Uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo realizou um parto nesta tarde de sábado, dia 5 de outubro, dentro de uma ambulância em plena estrada, perto de Alvalade, no concelho de Santiago do Cacém.

Cerca das 16 horas, os Bombeiros do Cercal do Alentejo foram acionados para transportar uma grávida em fim de gestação da localidade das Catifarras para a maternidade do Hospital de Beja. Mas quando os bombeiros chegaram perto da localidade de Alvalade, a mulher entrou em trabalhos de parto. Os bombeiros encostaram a viatura e realizaram o parto com o apoio de uma equipa dos Bombeiros de Alvalade que tinha ido ao seu encontro.

O parto decorreu sem qualquer problema e o pequeno Diego Silva e a mãe Cátia Gonçalves, de 32 anos, depois de estabilizados foram transportados para a maternidade do Hospital de Beja.

O VMER do Hospital de Beja ainda veio ao encontro dos bombeiros, já perto de Ferreira do Alentejo, mas o parto já estava realizado e os bombeiros seguiram viagem.

Tanto a mãe como o bebé estão bem de saúde e devem ter alta nos próximos dias.

Os quatro bombeiros, Fernando Candeias e Nuno Guerreiro do Cercal do Alentejo e Lilite Julião e Ana Patrícia de Alvalade, estavam naturalmente "muito orgulhosos e felizes" pela realização do parto e por tudo ter corrido bem.