Bombeiros do Concelho de Espinho vedam acesso ao público aos quartéis da corporação

Os Bombeiros do Concelho de Espinho vedaram o acesso ao público, esta quarta-feira, desde as 19h00, aos dois quartéis da corporação.O contato com os bombeiros será feito por telefone ou email. A medida foi tomada no âmbito do plano de contingência de combate aos riscos do Coronavirus.A cedência de salas à comunidade, para realização de varias atividades lúdicas e desportivas, também está suspensa.