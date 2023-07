Bombeiros em protesto bloqueiam estrada perto do quartel dos Sapadores de Setúbal

Cerca de 60 operacionais dos bombeiros estiveram em protesto em frente ao quartel dos Sapadores de Setúbal. A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve no local. Os operacionais bloquearam a estrada com viaturas dos bombeiros.Ao que oconseguiu apurar, o protesto resultou de, entre outras reivindicações, o anúncio de que o subsídio de turno deixaria de ser pago a partir deste mês.Segundo fonte dos Sapadores de Setúbal os operacionais estão em greve há oito meses e durante esse período asseguraram sempre os serviços mínimos.A fonte adianta que os operacionais fazem 48 horas de serviço por semana, quando deveriam fazer apenas 35 horas.As viaturas que estavam a bloquear a estrada foram rebocadas. Os operacionais chegaram a sentar-se na rua, de modo a impedir que os veículos fossem rebocados mas acabaram por sair da via, após pedido da PSP.