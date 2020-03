Bombeiros entregam as compras aos mais idosos em Salto. Veja as imagens

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Salto, no concelho de Montalegre, está a realizar as compras a quem não tem pessoas próximas.Numa altura em que é imperativo que a população fique em casa, os bombeiros fazem as compras e entregam ao domicílio.Na rede social Facebook da instituição pode ler-se "Fique em casa: Nós vamos por si" e "Neste tempo, o objetivo é que os mais velhos fiquem em casa, em segurança e respeitem o isolamento mas que não se sintam desprotegidos nem desapoiados!".

