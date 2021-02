Bombeiros fazem festa ilegal no quartel de Espinho

Uma festa ilegal no quartel dos bombeiros do concelho de Espinho, em que esteve uma bombeira infetada com Covid-19, provocou o isolamento de 14 operacionais. O comando instaurou um processo disciplinar e tomou medidas duras. A ação disciplinar passa por pena de demissão ou suspensão entre 10 e 180 dias aos elementos que participaram na ceia na cozinha do quartel.









“Está em causa um comportamento completamente reprovável, inadequado, que nos envergonha a todos. A brigada de serviço fez um serviço não autorizado num espaço exíguo, contrariando aquilo que é o nosso plano de contingência”, explicou o comandante Pedro Louro. “Esta atitude não reflete a responsabilidade e a disciplina desta corporação de bombeiros durante a pandemia e no seu dia a dia”, sublinhou.