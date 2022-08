Bombeiros fazem parto de bebé a caminho do Hospital de Viana do Castelo

Os Bombeiros de Valença e a equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valença fizeram o parto de uma menina, quando transportavam a mãe grávida para o Hospital de Viana do Castelo, na madrugada de segunda-feira.

"A Cátia Malheiro e o Filipe Castro, bombeiros de 2.ª, puderam presenciar e apoiar o parto de mais um pequeno habitante da Terra, após ficar determinada a impossibilidade de chegar à unidade hospitalar de Viana do Castelo antes do parto se realizar. Acompanhados pela equipa da SIV Valença do INEM, efetuaram o parto com sucesso e após a devida estabilização da bebé e progenitora, retomaram a viagem à Unidade Local de Saúde do Alto Minho, em Viana do Castelo, onde ambos se encontram sãos e salvos", indica a corporação de Valença, nas redes sociais.

Os bombeiros transportavam a mulher grávida, de 23 anos e residente em Cerdal, quando verificaram que era impossível esperar pela chegada à unidade hospitalar. A menina nasceu em Vila Nova de Cerveira. Mulher e filha foram transportadas depois para o hospital, já com apoio da equipa de uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do INEM. "Parabéns aos nossos Bombeiros assim como às equipas da SIV Valença e VMER Viana do Castelo, e felicidades aos Pais e à pequena recém-nascida", referem os Bombeiros de Valença.