Uma turista luso-brasileira de 35 anos, a gozar férias na Cova da Iria, Fátima, entrou em trabalho de parto no hotel onde estava alojada com o marido e uma filha, pelas 06h30 desta quarta-feira, e foi assistida pelos bombeiros voluntários.A ambulância ainda iniciou a marcha, em direção ao Hospital de Leiria, mas teve de encostar na avenida João XXIII, para a tripulação fazer o parto, que decorreu sem incidentes.A mãe e a menina estão bem, no hospital.