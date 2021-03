Bombeiros na Guarda só levaram vacina contra a Covid-19 com sobras

Um mês após o arranque da fase de vacinação para bombeiros e forças de segurança, a corporação de voluntários de Pinhel, na Guarda, continua à espera. "Sabíamos que só poderiam ser vacinados 50% dos bombeiros e enviámos atempadamente a lista, mas até agora ainda não fomos chamados.Há três semanas que o início da vacinação do nosso efetivo é sucessivamente adiado sem justificação", diz Ricardo Avelãs Nunes, presidente da direção, adiantando que "os elementos continuam a cumprir a sua missão com o mesmo empenho, mas há uma clara insatisfação".De 69 elementos que compõem o efetivo, apenas 21 já foram vacinados, mas com sobras das vacinações nos lares do concelho. A ULS da Guarda garante aoque a vacinação começa para a semana.