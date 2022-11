Bombeiros passam a estar isentos de pagar portagens nas autoestradas

As viaturas de bombeiros dedicadas ao transporte de doentes estão a partir de agora isentas do pagamento de portagens nas autoestradas. A Liga dos Bombeiros Portugueses aplaude a decisão do Governo que vai permitir às corporações poupar milhares de euros.

O braço de ferro durava há dez anos e apesar dos esforços da Liga dos Bombeiros Portugueses as concessionárias entendiam que as antigas ambulâncias não eram classificadas como ambulâncias e por isso deviam pagar portagem. Mas o Governo veio dar razão aos bombeiros.

O presidente da Liga explica à CMTV que a partir de agora todas as viaturas de bombeiros de qualquer nomenclatura estão isentas do pagamento de portagens nas autoestradas e scuts.

António Nunes fala de uma decisão histórica que vem repor a legalidade e a justiça. Entretanto o secretário de Estado das Infraestruturas já mandou notificar as concessionárias para que cumpram a orientação. Hugo Santos Mendes extinguiu também todos os processos de contraordenação e de execução fiscal pendentes relativos aos veículos dedicados ao transporte de doentes.

Este corte significa um balão de oxigénio para as corporações que esperam poupar milhares de euros e assim tentar equilibrar as contas.