"Dir-me-ão: ‘É só uma condecoração. Nós precisamos tanto ou mais do que reconhecimentos e condecorações e medalhas, precisamos de meios, de apoios, de compreensão, de ajuda todos os dias’. É verdade”, assumiu este domingo Marcelo Rebelo de Sousa, ao condecorar a Liga dos Bombeiros Portugueses com a Ordem do Infante D.









