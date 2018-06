Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros recebem ambulância e drone em Lagoa

Aparelho eletrónico vai ajudar a fazer triagem das ocorrências perigosas, principalmente em falésias.

Por Diana Santos Gomez | 10:28

Um drone de reconhecimento e uma ambulância de socorro, nova, avaliados no total em quase 70 mil euros, foram entregues, esta terça-feira à tarde, à corporação dos Bombeiros Voluntários de Lagoa.



A viatura e o equipamento foram oferecidos ao abrigo de um protocolo com a Câmara Municipal de Lagoa e a Proteção Civil.



Vítor Rio, comandante dos Bombeiros Voluntários de Lagoa, assumiu ao CM que o novo drone será uma "ajuda no que respeita à triagem de situações de perigo, evitando colocar em risco a vida dos operacionais, quando se tratem de falsos alarmes, o que pode permitir uma análise mais eficaz de ocorrência mais perigosas, como em falésias".



Já a nova ambulância de socorro, vem colmatar uma lacuna, uma vez que desde 9 de janeiro, deste ano, que a corporação aguardava pela reparação da viatura do INEM.



Francisco Martins, presidente da Câmara de Lagoa, explica que esta é já "a quarta ambulância atribuída pela autarquia nos últimos anos, sendo uma preocupação no âmbito da prevenção, uma vez que é um contributo encarado não só como uma obrigação legal mas sobretudo moral".



O autarca considera que a primeira abordagem para a necessidade do drone, avaliado em seis mil euros, surgiu devido "à quantidade de acidentes que ocorrem nas falésias, zonas de difícil acesso, e muitas vezes sem a certeza que há uma vítima".



O comandante, Vítor Rio, integrou o primeiro grupo de bombeiros que foi dar apoio no incêndio de Pedrógão Grande. Tendo em conta a sua experiência em grandes incêndios, deixa o apelo para que a população "tente manter a calma e aguarde pela ajuda dos profissionais".



Os Bombeiros de Lagoa respondem, anualmente, a mais de três mil ocorrências.