Uma operação dos Bombeiros de Sacavém permitiu, no domingo à noite, salvar Trigo. O cão, de apenas nove meses, estava a passear com os donos no Parque Urbano de Santa Iria de Azoia, em Loures, quando se assustou com o lançamento de foguetes e procurou abrigo numa escarpa, de onde só saiu com o apoio dos voluntários.













Só após algumas horas foi possível chegar ao cão, com os voluntários a entregá-lo aos donos, cansado mas sem apresentar ferimentos.



Trigo tinha sido resgatado pela GNR, ainda cachorro, na zona de Moura, no Alentejo, por ser vítima de maus-tratos. Foi encontrado numa estrada com uma corrente pesada e acabou por ser adotado por uma família de Loures que, pelas 20h35 de domingo, lançou um pedido de ajuda.Só após algumas horas foi possível chegar ao cão, com os voluntários a entregá-lo aos donos, cansado mas sem apresentar ferimentos.