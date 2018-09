Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros sem dinheiro para socorro em Viseu

"O Estado deve-nos 100 mil euros", acusa presidente dos Bombeiros Voluntários locais.

09:50

Os Bombeiros Voluntários de Viseu estão sem dinheiro para as despesas básicas, como por exemplo o combustível e os salários dos funcionários. A direção diz que o socorro "está em causa" e culpa o Estado por não cumprir os compromissos com a corporação.



"Hoje o Estado deve-nos 100 mil euros, mais do dobro do que no tempo da troika", acusa Carlos Costa, presidente da direção dos Bombeiros Voluntários de Viseu, alertando: "Se não tivermos dinheiro para comprar gasóleo ou para pagar salários, o socorro fica em causa, o que já está a acontecer".



As dificuldades dos voluntários foram conhecidas no dia em que o autarca local entregou um cheque de 11 492 euros, relativo à bilheteira de um dia da Feira de São Mateus.