Bombeiros vão parar ambulâncias do INEM no Porto

Vinte e cinco ambulâncias usadas pelas corporações de bombeiros do distrito do Porto em protocolo com o INEM vão ficar paradas, mas o socorro às pessoas não será comprometido.









A decisão foi confirmada esta sexta-feira pelos comandantes de São Mamede de Infesta (Matosinhos) e de Coimbrões (Vila Nova de Gaia), Gilberto Gonçalves e Luís Araújo, respetivamente, à saída de uma reunião com o INEM, no Porto.

“A tomada de posição mantém-se e é não usar as ambulâncias protocoladas com o INEM. Mas nunca, nunca, iremos pôr o socorro em causa”, disse Luís Araújo. Trinta e três das 45 corporações do distrito do Porto entregaram simbolicamente as chaves das ambulâncias, de forma a alertar para as dificuldades logísticas e financeiras que atravessam.