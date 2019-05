Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros vão ter programa para reduzir acidentes rodoviários

Por Lusa | 09:32

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) vai realizar a partir deste ano um programa de promoção da segurança rodoviária junto das corporações para reduzir os acidentes que envolvem viaturas dos bombeiros.



Numa resposta enviada à agência Lusa, a ANEPC avança que o Programa de Promoção da Segurança Rodoviária dos Corpos de Bombeiros vai ser desenvolvido este ano e em 2020 e incide em três eixos estratégicos, que passam pela informação, sensibilização, formação e treino.



Segundo a ANEPC, este programa tem como objetivos a transmissão de informação técnica e a sensibilização para a mudança de comportamentos e atitudes ao nível da segurança rodoviária, bem como a promoção de cursos teórico-práticos sobre condução de emergência e a integração nos treinos operacionais da componente segurança rodoviária.



Outro dos eixos desta iniciativa passa por desenvolver o processo de lições aprendidas decorrentes especificamente de acidentes rodoviários, que permitam retirar conclusões para a aplicação de medidas corretivas, ao nível da "informação e sensibilização", "formação e treino" e sistema de regulação dos bombeiros.



A Proteção Civil indica que este programa de promoção da segurança rodoviária junto das corporações de bombeiros vai ser desenvolvido em parceria com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e é uma das medidas prevista no Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária (PENSE 2020).



Segundo a ANEPC, este programa tem como meta reduzir o número de acidentes dos veículos dos bombeiros em 25% e diminuir o número de mortos e de feridos graves associados a este tipo de sinistralidade em 50%.



Dados da ANEPC indicam que 15 bombeiros morreram em acidentes de viação nos últimos dez anos, número que ultrapassa aqueles que morreram a combater incêndios florestais no mesmo período.



A Proteção Civil reconhece que nos últimos anos foi efetuado "um investimento significativo" na prevenção dos acidentes pessoais associados aos incêndios rurais, o que não foi acompanhado por idênticas medidas na área da segurança rodoviária, designadamente em operações de combate a incêndios rurais, emergência pré-hospitalar e transporte de doentes não urgentes.



Neste sentido, a ANPEC avançou à Lusa que a segurança rodoviária dos bombeiros é também uma prioridade, a exemplo da segurança em operações de combate a incêndios rurais, considerando que deve estar na agenda de todos os intervenientes neste sistema, nomeadamente comandantes dos corpos de bombeiros e presidentes das respetivas associações humanitárias.



A Proteção Civil considerou ainda "muito positiva" a formação no âmbito da segurança rodoviária ministrada pela Escola Nacional de Bombeiros, que incide sobre a condução fora de estrada e condução defensiva de veículos ligeiros.



A ANEPC adianta que o objetivo para o futuro incide no aumento da capacidade formativa destes cursos, uma vez que só é possível formar um número reduzido de formandos por cada edição dada a sua natureza prática.