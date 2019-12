Bombeiros voluntários de Oeiras recebem formação para socorro animal

Ajudar aqueles que nos ajudam - resume-se assim o objetivo da ação de formação em socorro animal que este sábado se realizou (e se repete este domingo) nas instalações dos Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos (Oeiras), com o apoio da Associação Portuguesa de Cães de Busca e Salvamento. O primeiro dia culminou com a assinatura de um protocolo que visa apoiar a corporação na prestação do socorro mas também na promoção do bem-estar das suas próprias equipas cinotécnicas.O auditório dos bombeiros encheu com quase 150 civis e 15 soldados da paz da corporação, que receberam a formação."Já fomos confrontados com situações de emergência com animais mas não tínhamos essa competência nem capacidade de resposta. Agora passamos a ter. A isso junta-se o facto de já termos também unidades de intervenção - viaturas que podem fazer a prestação desse socorro. A partir daqui podemos acudir a essas emergências com o saber necessário", explica Ricardo Ribeiro, comandante dos bombeiros de Paço de Arcos.Pedro Baptista, formador e membro da Associação de Busca e Salvamento, explicou aoa importância dos ensinamentos ministrados na formação: "Um bom socorro pré-hospitalar garante uma melhor recuperação do animal", afirmou durante uma pausa na sessão, onde se aprenderam técnicas de reanimação cardiopulmonar, o que fazer em caso de atropelamento, queimadura, fraturas, envenenamento, entre outras emergências.