u O presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil já sabia que o contrato da presidente da TAP incluía um bónus o que o surpreendeu mesmo foi o valor: cerca de dois milhões de euros se forem cumpridos os objetivos do plano de reestruturação. “É preciso escrutinar bastante, com bastante cuidado e bastante acutilância, todos os cêntimos dos contribuintes portugueses que foram colocados na TAP”, reagiu este domingo, por sua vez, Rodrigo Saraiva da Iniciativa Liberal (IL).









