‘Botellón’ imune às regras da pandemia e álcool levado nas bagageiras

"A festa continua e o défice de fiscalização também. Num raio de 300 metros deparei-me com vários ajuntamentos. O ‘botellón’ com novo impulso e imune.” O lamento é de António Fonseca, autarca do Centro Histórico do Porto e líder da Associação de Bares da Zona Histórica, face ao convívio de centenas de pessoas, em grandes grupos, entre a Cordoaria e as Galerias, esta sexta-feira de madrugada.“Vi sair de malas de automóveis caixas com bebidas alcoólicas. As autoridades, onde estão?”, questiona o autarca.