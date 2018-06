Botija de gás solidária avança em 2018 com desconto suportado pelas empresas

"Estamos a trabalhar com as autarquias para que a tarifa solidária seja uma realidade este ano", disse governante.

Por Lusa | 12:21

O secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, afirmou esta terça-feira no parlamento que a tarifa social no gás de garrafa será uma realidade em 2018, realçando que as empresas estão disponíveis para "suportar a tarifa".

"Estamos a trabalhar com as autarquias para que a tarifa solidária seja uma realidade este ano. Há várias empresas que já mostraram interesse em participar. Estão elas próprias disponíveis para suportar a tarifa solidária. É algo que concretizaremos este ano, seguramente", afirmou o governante, em resposta ao deputado socialista Hugo Costa.

Em setembro do ano passado, o PS admitiu criar no país uma tarifa social para o gás de botija, à semelhança do que existe atualmente para os consumidores economicamente vulneráveis da eletricidade e do gás natural.