BPI reduziu 144 colaboradores e 63 balcões em 2021

O BPI reduziu, em termos líquidos, o número de colaboradores em 144 no ano passado, ficando com 4.478, e cortou 76 pontos da rede de distribuição, incluindo 63 na rede de balcões, anunciou o presidente executivo do banco.

Em conferência de imprensa, João Pedro Oliveira e Costa indicou que no final de 2021 o banco contava com 4.478 colaboradores (menos 144 em termos líquidos face a dezembro de 2020), sendo que a rede de distribuição totalizava 349 unidades comerciais, uma redução de 76, das quais 63 na rede de balcões, oito centros 'premier' e cinco centros de empresas e institucionais.

De acordo com o presidente do banco, deste conjunto de saídas de trabalhadores, 139 foram através de reformas antecipadas e rescisões voluntárias.

"Os custos de estrutura recorrentes permaneceram quase inalterados (+0.4%), refletindo: a queda de 2,9% dos custos com pessoal e gastos gerais administrativos; e a subida de 25,8% das depreciações e amortizações, essencialmente explicada pelo investimento em 'software' e obras em imóveis", adiantou a instituição, numa nota.