Braga reforça testagem nas empresas do concelho

A testagem à Covid-19 nas empresas do concelho de Braga vai ser reforçada para "salvaguardar a saúde" dos trabalhadores e identificar eventuais casos positivos de forma a minimizar o risco de transmissão daquela doença, anunciou hoje a autarquia.

Em comunicado enviado à Lusa, a InvestBraga refere que, em conjunto com a Administração Regional de Saúde do Norte, aquela autarquia vai também testar os colaboradores que tenham estado a trabalhar, em permanência, na área metropolitana de Lisboa.

Na "primeira ronda de testes" aos colaboradores das áreas empresariais e industriais do concelho, adianta o texto, em junho, em três mil sujeitos testados, 11 deram positivo para o novo coronavírus.

"A palavra de ordem é testar, uma vez que só deste modo conseguiremos identificar situações que possam levar ao desencadear de novos surtos", salienta no texto o presidente da Câmara Municipal de Braga e da InvestBraga, Ricardo Rio.

A testagem, feita através dos chamados testes rápidos, vai ter lugar no Gabinete Municipal de Saúde de Braga, estando previstos para a manhã de quinta-feira e para sábado aos colaboradores que, nos últimos dias, tenham estado a trabalhar na área metropolitana de Lisboa, "com especial relevo nas empresas das áreas da construção civil e relacionadas, onde se trabalham com equipas mais alargadas e forte contacto presencial".

Nos dias 28, 29 e 30 de junho vão ser testados todos os colaboradores das empresas de Braga, tal como aconteceu no início do mês de junho.

Tanto a testagem dos colaboradores a trabalhar na área metropolitana de Lisboa como a de todos os colaboradores das empresas de Braga carecem de agendamento prévio através das áreas de recursos humanos das Empresas e através da área da Dinamização Económica e Atração de Investimento da InvestBraga.