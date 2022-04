Bragança com consultas de sexologia no hospital público

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste anunciou esta quarta-feira que tem disponível, pela primeira vez, para os utentes do distrito de Bragança consultas de sexologia clínica a funcionar no serviço público.

Esta valência está a funcionar desde fevereiro na Unidade de Psiquiatria de Ligação do Departamento de Saúde Mental, uma vez por semana, em Bragança, e "tem tido uma excelente adesão por parte dos utentes", segundo a entidade responsável pelos cuidados de saúde na região,

Sem concretizar o número de consultas já realizadas, a ULS do Nordeste cita, em comunicado a coordenadora da valência, Joana Raposo Gomes, para explicar que o atendimento funciona um dia por semana.

Os utentes podem aceder a esta consulta através de referenciação pelo médico de família ou por outras especialidades médicas hospitalares.

A ULS explica que promoveu a abertura desta valência para "que exista justiça na acessibilidade a esta intervenção específica", destacando a "relevância que a saúde sexual tem para o conceito global de saúde e para a qualidade de vida".

Segundo a coordenadora da consulta de Sexologia Clínica da ULS do Nordeste, "a visão da saúde sexual é multidisciplinar, existindo uma articulação próxima com as restantes especialidades médicas e com os Cuidados de Saúde Primários".

Nesta consulta abordam-se, de acordo com a médica, "disfunções sexuais em que existam barreiras psicológicas, senão na génese, pelo menos na manutenção do problema".

No âmbito desta temática e da abordagem em consulta está também prevista a realização de ações de formação em contexto institucional interno e externo e de atividades de sensibilização na comunidade.

A ULS do Nordeste adianta ainda que na mesma área, os Cuidados de Saúde Primários, ou seja, os centros de saúde, estão "a perspetivar a criação de um programa específico de abordagem à saúde sexual".